Китайські вчені виявили від чого залежить смак чаю

Китайські вчені з Університету Ві зробили важливе відкриття, пов'язане з впливом певних мікроорганізмів, що мешкають у коренях чайних рослин, на метаболізм азоту та, як наслідок, на виробництво чаю.

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Дослідження показало, що ґрунтові мікроорганізми відіграють ключову роль у засвоєнні поживних речовин та їх метаболізмі чайними кущами. Вчені продемонстрували, що деякі мікроорганізми в коренях посилюють поглинання аміаку, що веде до синтезу теаніну – ключового компонента, що формує смак та аромат чаю.

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Цей висновок був зроблений на основі аналізу змін у складі мікробних спільнот, які колонізують коріння чайних рослин, протягом року та в різних сортах чаю. Порівняння мікроорганізмів сортів Ругі (з високим вмістом теаніну) та Маоксі (з низьким) допомогло виявити групу мікробів, що ймовірно регулюють обмін азоту, впливаючи на рівень теаніну.

Важливо зазначити, що на смак чаю також впливають обробка та зберігання листя.

Подальші дослідження:

Вчені не зупинилися на спостереженнях. Вони створили синтетичне мікробне співтовариство (SynCom), що імітує склад мікробіоти сорту Ругі. Застосування SynCom значно збільшило вміст теаніну в чайних рослинах, підтверджуючи можливість використовувати кореневі мікроорганізми як добрива для покращення якості чаю.

Це відкриття може мати значний вплив на чайну індустрію, адже воно дає можливість:

Вирощувати чай з більш високим вмістом теаніну, що поліпшить його смак та аромат.

Використовувати мікробні добрива для підвищення якості чаю без застосування хімічних речовин.

Краще розуміти вплив навколишнього середовища на характеристики чаю.

Це знання може допомогти виробникам чаю вирощувати кращий чай, а також краще розуміти фактори, що впливають на його смак та аромат.

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