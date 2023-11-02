Кінологи назвали 4 помилки у вихованні собаки, які можуть нашкодити улюбленцю

Безумовно, всі власники собак стараються приділяти достатньо уваги догляду та вихованню своїх чотирилапих друзів, як повідомляє Ukr.Media. Але іноді вони роблять помилки, які можуть завдати шкоди своїм улюбленцям. Щоб уникнути цього, важливо пам'ятати і дотримуватися кількох простих правил.

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Некоректне покарання

Собаки - це вірні та віддані тварини, і вони завжди будуть підтримувати своїх господарів. Проте необґрунтовані покарання можуть залишити негативний слід в психіці вашої собаки. Намагайтеся бути справедливими та послідовними у навчанні та вихованні.

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Надмірні вимоги

Не очікуйте, що ваша собака негайно засвоїть всі команди та вимоги. Навчання може займати час, і не всі команди можуть бути зрозумілі тварині. Будьте терплячими і продовжуйте навчання поступово.

Покарання під час заклику

Якщо ви маєте намір покарати собаку, не викликайте її до себе перед цим. Інакше у собаки може сформуватися негативна асоціація з вами, і вона може відмовитися вас слухати.

Ігри на самоті

Важливо, щоб ваша собака не лише грала сама по собі, але й взаємодіяла з вами та іншими тваринами. Інтерактивні ігри сприяють розвитку та підтримці активності собаки як розумово, так і фізично. Не забувайте про це під час виховання та гри з вашими чотирилапими друзями.

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