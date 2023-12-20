Київстар знову перестав працювати у низці регіонів: яка причина

Мешканці Львівщини та Миколаєва заявляють про відсутність зв'язку та перебої з мобільним інтернетом від "Київстар". Вони масово пишуть скарги оператору у соцмережах.

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Також повідомляють, що не можуть скористатися мобільним додатком "Мій Київстар".

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Спочатку у Фейсбуці користувачі повідомили, що не можуть скористатися функціоналом з перевірки стану рахунку. На що оператори "Київстару" повідомили про те, що клієнти можуть скористатися послугою, зателефонувавши на номер 466, 477 та у додатку "Мій Київстар".

"На жаль поки не доступна перевірка рахунку через *111#, *112#, але робимо все можливе для як найшвидшого відновлення. Перепрошуємо за тимчасові незручності", – написав оператор.

Потім з'явилися скарги на відсутність мобільного зв'язку та скарги на неробочий додаток.

Реакція Київстару на скарги

У Kyivstar повідомили: "Шановні абоненти, ми знаємо, що зараз виникають складнощі зі звʼязком у ряді міст на заході й півдні України. Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше. Перепрошуємо за незручності".

Нагадаємо, зранку 12 грудня у мобільного оператора "Київстар" стався технічний збій, який вплинув на послуги зв'язку та доступу в Інтернет для частини абонентів. У компанії заявили, що роботу оператора зупинили хакери.

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