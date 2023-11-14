Категорично не пасують один до одного: названо 7 пар кольорів, які краще не поєднувати

Вибір кольорів грає важливу роль у створенні гармонійного образу. Правильно підібрані тони можуть зробити фігуру стрункішою, а неправильні кольорові поєднання можуть підкреслити проблемні місця.

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Про це пише Apostrophe.

Ось декілька невдалих комбінацій та поради, як уникнути помилок:

Коричневий та чорний

Змішування цих темних кольорів створює похмуру атмосферу. Краще поєднувати їх з пастельними або нейтральними тонами.

Сірий та коричневий

Ці кольори разом створюють брудний візуальний ефект. Сірий краще поєднувати з чорним, а коричневий - з теплими бежевими або піщаними відтінками.

Синій та чорний

Темно-синій і чорний в поєднанні обтяжують образ. Замість чорного варто використовувати сріблястий або білий.

Червоний та зелений

Ці кольори краще залишити для різдвяного декору, оскільки в одязі вони можуть виглядати невдало.

Зелений та помаранчевий

Яскравий помаранчевий з холодним зеленим може створити важкий для очей візуальний ефект. Краще обирати їхні пудрові та менш насичені варіанти.

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Фіолетовий та жовтий

Ці яскраві кольори між собою не гармонізують і можуть виглядати нав'язливо.

Червоний та помаранчевий

Близькі за відтінками, ці кольори можуть незграбно поєднуватися, як і коричневий з чорним. Спробуйте інші комбінації для більш гармонійного вигляду.

Пам'ятайте, не поєднуйте більше трьох кольорів в одному образі, а якщо вже робите це, обирайте третій тон лише для деталей чи аксесуарів.

Нагадаємо, ми вже писали, як визначити, чи підходить вам колір.

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