Капуста Кімчі: найпопулярніша страва в Кореї

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Капуста Кімчі

Капуста Кімчі - традиційна та найпопулярніша страва в Кореї. Основними його інгредієнтами є пекінська капуста або редька із спеціальними спеціями. Використовується мелений перець чилі, часник, імбир, насіння кунжуту, каштани, кедрові горішки, морські водорості. Обов'язковими інгредієнтами є рибний соус, солоні маленькі креветки, устриці або паста з анчоусів.

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- При мариновании следите, чтобы капуста была полностью покрыта маринадом. Более нежный вкус имеет капуста, если выдерживать ее при комнатной температуре в течение 2-3 дней. Затем хранить капусту в холодильнике.

- Капуста кимчи очень полезная. В ее составе содержится большое количество микроэлементов, витаминов. Имеется клетчатка и молочная кислота, образующаяся при сбраживании капустного сока. Она придает пряный и острый вкус капусте, способствует более длительному ее хранению.

Ингредиенты:

Капуста пекинская - 2 качана

Лук, морковь - по 1шт.

Чеснок очищенный - 1 небольшая чашка

Мука рисовая - 3 ст. л.

Имбирь свежий, лук зеленый - по вкусу

Корейский (или тайский) соус - 2 ст. л.

Сахар - 3 ст. л.

Соль, красный перец (можно купить в супермаркете в отделе "азиатские специи") - по вкусу

Вода - 2 стакана

- если честно, я купил готовый соус Кимчи, в китайском магазине и смазал листья пекинской капусты

- Все смазанные листья сложить в форму с крышкой и в холодильник на ферментацию

- Капуста Кимчи очень легко в приготовлении и очень полезна для организма

- Приятного аппетита