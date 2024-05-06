Капає вода з крану: як вирішити проблему

Дратівливий звук капаючого крана не лише псує нерви, але й призводить до марної витрати води та грошей. Щоб його усунути не обов’язково викликати майстра. Можна вирішити проблему самостійно. Про це пише Plumping Repair.

Ось кілька кроків, які допоможуть вам самостійно усунути цю проблему:

Визначте тип крана:

Двохвентильний: має два окремі вентиля для гарячої та холодної води.

має два окремі вентиля для гарячої та холодної води. Одноважільний: управляється одним важелем, який регулює температуру та натиск води.

Перекрийте воду:

Двохвентильний: закрутіть вентилі під раковиною за годинниковою стрілкою до упору.

закрутіть вентилі під раковиною за годинниковою стрілкою до упору. Одноважільний: знайдіть під раковиною вентиль із різьбленням і затягніть його гайковим ключем, поки вода не перестане текти.

Розберіть кран:

Двохвентильний:

Зніміть декоративні ковпачки з вентилів.

Відкрутіть гвинти, що фіксують ручки.

Зніміть ручки та шайби.

Акуратно відкрутіть клапанну гайку гайковим ключем.

Вийміть прокладку.

Одноважільний:

Зніміть декоративну накладку з важеля.

Відкрутіть гвинт, що фіксує важіль.

Зніміть важіль.

Гайковим ключем відкрутіть гайку, що фіксує картридж.

Акуратно витягніть картридж.

Огляньте прокладку або картридж:

Прокладка: якщо вона зношена, порвана або деформована, замініть її на нову.

якщо вона зношена, порвана або деформована, замініть її на нову. Картридж: якщо він має видимі пошкодження, замініть його на новий.

Зберіть кран:

Двохвентильний:

Встановіть нову прокладку.

Зберіть кран у зворотному порядку.

Увімкніть воду і перевірте на наявність течі.

Одноважільний:

Встановіть новий картридж.

Зберіть кран у зворотному порядку.

Увімкніть воду і перевірте на наявність течі.

Якщо проблема не вирішена:

Викличте сантехніка. Можливо, проблема серйозніша, ніж заміна прокладки або картриджа.

Додаткові поради:

Перед розбиранням крана зробіть фото, щоб не забути порядок складання.

Використовуйте лише ті прокладки і картриджі, які підходять для вашого типу крана.

Не затягуйте гайки занадто сильно, щоб не пошкодити кран.

Якщо ви не впевнені у своїх силах, краще звернутися до сантехніка.

Нагадаємо, ми вже писали, як відмити крани у ванній від нальоту.

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