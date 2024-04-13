Камені в жовчному міхурі: хто схильний і як позбутися

За статистикою, близько 20% носіїв каменів у жовчному про це не знають. Часто ЖКХ протікає безсимптомно, поки раптово не станеться гострий больовий напад. А буває і навпаки, такі люди регулярно страждають нудотою, головними болями, болями в правому боці, нетравленням, аритміями чи стрибками артеріального тиску .

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В любом случае, если камни уже есть, то нужно профилактировать дабы ситуация локально в желчном и по симптоматике не усугублялась.

Камни в желчном представляют из себя твёрдые комочки, состоящие в основном из Са и холестерина. В зависимости от размера и подвижности они могут вызывать болевые симптомы/воспаление или лежать бессимптомно.

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЖКБ:

~ нездоровое питание

~ отсутствие питьевого режима

~ малоподвижный образ жизни

~ ожирение

~ прием КОК

~ беременность.

~ хронические паразитозы.

РАЦИОН при ЖКБ должен содержать много клетчатки (овощи, зелень, фрукты, ягоды), растительные масла (кроме кукурузного, рапсового, подсолнечного и соевого), нежирный животный белок, бобовые и безглютеновые злаки, вымоченные семена и орехи(понемногу).

Важно исключить: все молочные продукты, жирное мясо и копченую рыбу, консервацию с уксусом, сладости и мучное, арахис, ограничить продукты с глютеном, умеренно есть яйца. Ужин максимально легкий!

ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ

Очень важно пить ВСЕГДА только тепло-горячую воду и травяные чаи без желчегонного эффекта: мята, мелисса, кипрей, ромашка, вербена, календула, имбирные и фруктовые чаи.

Желчегонные сборы трав, желчегонные чаи и препараты принимать без назначений врача противопоказано.

Основные задачи в лечении ЖКБ:

~ ликвидация воспалительного процесса и инфекции в желчных путях (она всегда есть при ЖКБ).

~ улучшение оттока желчи - дренаж желчных протоков (не желчегонными!).

~ устранение вызванного камнями раздражения и спазма в желчевыводящей системе.

~ улучшение функции и состояния печени - она сильно страдает от хронического заболевания в ЖВС.