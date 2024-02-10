Який буряк краще заморожувати – сирий чи варений: поради від господинь

Заморожування заготовок для борщу – популярний спосіб економії часу. Морква, перетерті томати – звичні заморожені інгредієнти. А чи можна заморожувати тертий сирий буряк? Досвідом діляться досвідчені господині.

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Про це пише Рецепти від Лілії Цвіт.

Кожна господиня має свій секретний рецепт борщу. Проте, існують універсальні поради, які роблять страву ще смачнішою.

Одна з користувачів рекомендує заморожувати тертий варений буряк:

"Я тру варений буряк на тертці, складаю в харчові пакети, потім у прямокутні судочки. Заморожую. Коли замерзне, виймаю з судочків і перекладаю в морозильну камеру. Нічого не чорніє, колір повністю зберігається. Так само роблю і з морквою, але її тру сирою."

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Інші господині зазначають, що після заморожування буряк може ставати чорним, а в борщі – коричневим.

"Буде коричневий, якщо варити дуже довго. А якщо декілька хвилин, то нормально."

Наступна порада – не кидати буряк з морозилки одразу в борщ.

"Я його спершу викладаю на розігріту сковорідку, не розморожуючи, а потім додаю в каструлю наприкінці варіння."

Заморожування тертого буряка – зручний спосіб економії часу. Важливо правильно його заморозити та розморозити, щоб зберегти колір та смак.

Нагадаємо, ми вже писали, які продукти не можна заморожувати.

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