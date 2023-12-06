Яку їжу слід вживати взимку, щоб не хворіти: відповідь імунолога

Усі ми мріємо уникнути застуд та інших хвороб взимку, і імунолог д-р Дженна Макчіокі ділиться простими порадами, як залишатися здоровим протягом цього холодного сезону.

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У своїй бесіді з "I Paper" вона наголошує на важливості харчування відповідно до сезону як ключовому елементі підтримки імунітету взимку. Рослини також страждають від короткого дня та нестачі світла, тому вибір сезонних продуктів може забезпечити більше поживних речовин, ніж ті, які не відповідають сезону.

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"Наше самопочуття переплітається зі змінами сезонів. Так само, як ми пристосовуємося до незначних змін температури і тривалості дня, так і рослини, які ми їмо. Ось чому я докладаю свідомих зусиль, щоб узгодити свій раціон з сезоном", – пояснює імунолог.

Згідно з її порадами, обрані нею продукти, такі як кабачки та гарбузи, є багатими на бета-каротин (рослинний вітамін А), особливо корисним у зимовий період. Додавання трав, таких як розмарин або чебрець, робить ці страви не тільки корисними, але й смачними.

Щодо вітаміну C, імунолог рекомендує вживати продукти, багаті ним, включаючи ожину, бузину та сацуму, які підтримують імунну систему. Важливим елементом їжі також є ферментовані продукти, наприклад, кімчі, і регулярне споживання грибів, які містять бета-глюкани, підтримує імунітет.

Доктор Макчіокі радить також замінити звичайний чай або каву на трав'яні чаї, щоб забезпечити достатню гідратацію, що особливо важливо взимку, коли багато людей забувають про спрагу. Слідуючи цим простим порадам, ви зможете підтримати свій організм і залишитися здоровими протягом зимового сезону.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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