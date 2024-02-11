Яку функцію виконує отвір у ручці сковорідки чи каструлі: ви будете вражені

Напевно, ви помічали отвір на ручці сковороди або каструлі, але не замислювалися, для чого він потрібен. Більшість людей вважають, що він призначений для підвішування посуду, але це лише одне з його можливих застосувань. Справжня функція отвору набагато цікавіша.

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Функції отвору у ручці сковороди та каструлі:

Він слугує підставкою для ложки або лопатки

Під час приготування їжі ви можете вставити ложку в отвір, щоб вона не бруднила стільницю або інші тарілки. Це також зручно, якщо ви використовуєте дерев'яні ложки, які можуть розбухнути або потріскатися від впливу гарячої води.

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Отвір допомагає зберегти вашу ложку

Силіконові та пластикові ложки можуть розплавитися від високої температури, якщо їх залишити в каструлі або сковороді. Вставляючи ложку в отвір, ви можете бути впевнені, що вона не торкнеться гарячої поверхні.

Можна використовувати для підвішування посуду

Це може бути корисно, якщо у вас мало місця на кухні.

Отже, отвір на ручці сковороди або каструлі - це не просто декоративний елемент. Він має кілька практичних функцій, які можуть зробити ваше життя на кухні трохи простішим.

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