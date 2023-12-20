Яку функцію виконує отвір в дошці для нарізання продуктів: ви будете здивовані

Обробна дошка - це незамінний помічник на кухні. Вона використовується для нарізки, подрібнення, перемішування та інших кулінарних операцій. Але чи знаєте ви, що обробна дошка має приховану функцію, яка може значно полегшити процес приготування страв?

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Про це пише ТСН.

Зазвичай обробні дошки мають отвір у верхній частині. Він може бути прямокутним, овальним або круглим. Цей отвір зазвичай використовується як ручка для підвішування дошки або її утримання. Але він також може використовуватися для переміщення нарізаних продуктів до миски чи каструлі.

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Щоб використовувати отвір у дошці для перенесення продуктів, потрібно виконати такі дії:

Нарізати продукти на обробній дошці. Підняти дошку за отвір. Нахилити дошку так, щоб продукти потрапили до миски чи каструлі.

Цей спосіб перенесення продуктів має кілька переваг:

Продукти не падають на підлогу.

Цей спосіб зручний, якщо у вас немає помічника.

Цей спосіб дозволяє переміщати продукти на велику відстань.

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