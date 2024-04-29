Яку функцію виконує кільце під кришкою олії : ви будете вражені

Часто під час приготування їжі ми ллємо на сковороду більше олії, ніж потрібно, через що страва виходить жирною, а олія витрачається даремно. Однак цю проблему можна легко вирішити за допомогою простого лайфхаку з використанням кришки від пляшки з олією.

Багато людей помилково вважають, що зелена вкладка з кільцем на кришці призначена лише для індикації того, чи була пляшка відкрита, і після відкриття її викидають. Насправді, у цієї вкладки є й інше призначення, яке допоможе вам економити олію та контролювати її порційне додавання. Про це пише Daily Star.

Як використовувати вкладку з кришки від олії:

Зніміть кришку з пляшки олії. Видаліть зелену вкладку з кільцем. Переверніть вкладку догори дном і вставте її назад у кришку, залишивши невеликі щілини з боків. Закрийте пляшку кришкою.

Тепер, коли ви будете наливати олію на сковороду, вона буде виливатися повільно через щілини, що дозволить вам легко контролювати її кількість.

Скільки олії використовувати при готуванні?

Кількість олії, яку слід використовувати при готуванні, залежить від конкретного рецепту, типу страви та ваших особистих уподобань щодо смаку та калорійності.

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Ось кілька загальних порад:

Для смаження: 1-2 столові ложки олії на сковороду.

1-2 столові ложки олії на сковороду. Для випічки: 1/2-1 чайна ложка олії на форму для випічки.

Для салатів: 1-2 столові ложки олії на порцію.

1-2 столові ложки олії на порцію. Для маринування: 1-2 столові ложки олії на порцію м'яса або овочів.

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