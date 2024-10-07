Який колір підкорив всі світові подіуми цього сезону: він сподобається кожній

Сезон осені 2024 обіцяє вразити своєю яскравістю та насиченістю, де головну роль гратиме вишуканий відтінок бургунді. Цей розкішний колір, що нагадує стиглі ягоди винограду, неодмінно привабить погляди та надасть вашому стилю особливої елегантності.

Трендовий колір сезону - бургунді. Джерело: Instagram

Бургунді - це не просто модний тренд, а універсальний вибір, що гармонійно вписується у будь-який гардероб. Для початку радимо звернути увагу на верхній одяг: елегантний плащ, стильна куртка чи піджак цього відтінку стануть чудовою основою для ваших осінніх образів. Про це пише cosmo.

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Для тих, хто любить експерименти, пропонуємо створити повністю бургундійський образ. Грайте з текстурами, комбінуючи, наприклад, оксамитові елементи зі шкіряними чи в'язаними. Це надасть вашому look'у глибини та неповторності.

Трендовий колір сезону - бургунді. Джерело: Instagram

Не забувайте про деталі! Аксесуари кольору бургунді - сумочка, шаль чи навіть краватка - можуть стати яскравим акцентом навіть у простому ансамблі, додаючи йому особливого шарму та вишуканості.

Трендовий колір сезону - бургунді. Джерело: Instagram

Нагадаємо, раніше стилісти назвали речі, які обов'язково мають з'явитися у гардеробі кожної модниці цієї осені.

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