Який макіяж приховує зморшки: візажисти назвали 5 дієвих методів
Зморшки - це природне явище, яке з'являється з віком. Хоча існує безліч процедур, які можуть допомогти відтермінувати їх появу, іноді макіяж може стати рятівним засобом. Однак важливо знати, як правильно наносити макіяж, щоб приховати зморшки, а не підкреслити їх.
Про це пише She finds.
Ось кілька основних порад, які допоможуть вам створити молодший вигляд за допомогою макіяжу:
- Зволоження шкіри
Перш ніж наносити макіяж, обов'язково зволожте шкіру. Це допоможе макіяжу лягати рівномірно. Використовуйте легкий зволожуючий крем або сироватку, яка підходить для вашого типу шкіри.
- Праймер
Праймер - це продукт, який допомагає зафіксувати макіяж і заповнити дрібні зморшки. Виберіть праймер, який відповідає вашому типу шкіри. Якщо у вас жирна шкіра, вибирайте праймер з матуючим ефектом. Якщо у вас суха шкіра, вибирайте праймер з зволожуючим ефектом.
- Консилер
Консилер - це продукт, який допомагає приховати темні кола під очима, почервоніння та інші недоліки шкіри. Використовуйте консилер, який на один тон світліший за ваш тон шкіри. Нанесіть консилер точково на проблемні ділянки і ретельно розтушуйте.
- Тональний крем
Тональний крем допомагає вирівняти тон шкіри і приховати дрібні зморшки. Вибирайте тональний крем, який відповідає вашому тону шкіри. Нанесіть тональний крем тонким шаром і ретельно розтушуйте.
- Пудра
Пудра допомагає зафіксувати макіяж і зробити його більш стійким. Нанесіть пудру тонким шаром на все обличчя, уникаючи області навколо очей.
- Бронзер
Бронзер допомагає створити ефект тіней на обличчі, що робить його більш рельєфним і молодшим. Нанесіть бронзер на лоб, вилиці, підборіддя і скулы.
- Румяна
Румяна допомагають освіжити обличчя і зробити його більш сяючим. Нанесіть румяна на вилиці, рухаючись від носа до скул.
- Губна помада
Губна помада - це завершальний штрих, який допомагає завершити образ. Вибирайте яскраву або соковиту помаду, щоб зробити ваші губи більш об'ємними.
Слідкуйте за тим, щоб макіяж був легким і природним. Не переборщуйте з засобами, інакше ви ризикуєте підкреслити зморшки. А також регулярно доглядайте за шкірою, щоб уповільнити процес старіння.
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Ось кілька додаткових порад, які допоможуть вам приховати зморшки за допомогою макіяжу:
- Використовуйте світлі відтінки макіяжу. Світлі відтінки допомагають відвернути увагу від зморшок.
- Наносьте макіяж тонкими шарами. Тонкий шар макіяжу лягає рівномірніше і менш помітно.
- Ретельно розтушуйте макіяж. Ретельне розтушовування допоможе приховати переходи між різними відтінками макіяжу.
- Не забувайте про догляд за шкірою. Регулярний догляд за шкірою допоможе уповільнити процес старіння і зробити зморшки менш помітними.
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