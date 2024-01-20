Яка фізіологічна ознака вказує, що перед вами потенційний психопат: подивіться на руки

Люди з довшим безіменним пальцем, ніж вказівний, частіше мають психопатичні риси, показало дослідження.

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Дослідники з Науково-дослідного центру Charles-Le Moyne у Квебеку кажуть, що результати свідчать про те, що психопатія може мати "біологічне коріння", пише dailymail.co.uk.

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У дослідженні, опублікованому в Journal of Psychiatric Research, дослідники досліджували руки 80 учасників - 44 з клінічним діагнозом розладу вживання амфетамінів (AUD), антисоціального розладу особистості (ASPD) або обох, і 36 здорових суб'єктів контрольної групи.

Дослідники провели детальне сканування правої руки учасників і провели кілька психологічних оцінок, у тому числі одну, призначену для тестування на типи темної тріади.

Вищі бали в цих тестах вказували на те, що суб'єкт мав вищий рівень психопатичних і антисоціальних рис.

Результати виявили чіткий зв'язок між нижчим співвідношенням 2D:4D (довжина безіменного пальця, ніж вказівний) та антисоціальними рисами, а також вищими результатами в тестах особистості темної тріади.

Якщо ви хочете дізнатися, чи є у вас психопатичні риси, ось як ви можете виміряти співвідношення 2D до 4D:

Випряміть руку і подивіться на долоню. Біля основи вказівного та безіменного пальців, ймовірно, є складки. На вашому вказівному пальці, швидше за все, буде одна складка, а на безіменному пальці — смуга складок. Виберіть складку, найближчу до долоні, і виберіть точку на складці посередині основи пальця. Позначте це ручкою. Виміряйте його від позначки до кінчика пальця. Потім повторіть процедуру для іншого пальця. Якщо співвідношення довжини двох пальців становить менш як 0,9, ви, швидше за все, маєте нижчий рівень тестостерону і вищий рівень естрогену, що може бути пов'язано з психопатичними рисами.

Однак важливо зазначити, що співвідношення 2D:4D не є надійним показником психопатії. Воно лише вказує на можливу зв'язок між цими двома факторами.

Дослідники також попереджають, що низьке співвідношення 2D:4D не слід розглядати як безповоротну долю людини.

"Важливо розуміти, що співвідношення довжини пальців як проксі конкретного впливу внутрішньоутробних статевих стероїдів не слід розуміти як безповоротну долю людини", — сказав провідний дослідник роботи Серж Бранд.

За його словами, існує багато інших факторів, які можуть впливати на поведінку людини, включаючи фактори навколишнього середовища та досвід.

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