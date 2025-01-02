Різке похолодання і хуртовини: прогноз погоди по Україні на 3 січня

Найближчими днями в Україні очікуються помірні та незначні опади у вигляді дощу і снігу, а також зниження температури.

Прогноз на 3 січня

По всій країні очікуються дощі та сніг. На Закарпатті вночі можливі значні опади, у Карпатах – вночі сильний, вдень помірний сніг, хуртовини. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі коливатиметься від +1°…-1° на заході та півночі до +4° на півдні й сході. Удень повітря прогріється до +2°…+9°, у Карпатах очікується 1-6° морозу. Вітер південно-західний і західний, 7-12 м/с, у Карпатах уночі пориви до 20-25 м/с.

У Києвівночі та вдень невеликий мокрий сніг. Температура від +1° до -1°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз на 4 січня

Очікується подальше похолодання: вночі температура знизиться до 1-7° морозу, вдень буде від -3° до +3°. По всій країні можливий невеликий сніг, на півдні та сході – сніг із дощем. Вночі температура опуститься до 3-6° морозу, вдень буде від -1° до +4°. Вітер західний і північно-західний, 7-12 м/с.

У Києві вночі невеликий сніг, температура 4-6° морозу. Удень значних опадів не прогнозують, температура до -2°. Вітер західний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, в Україні найближчими днями очікується аномальна погода для зими.

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