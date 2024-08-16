Яким добривом треба підживлювати малину після обрізки у серпні

Обрізка малини – це не просто процедура, а мистецтво, яке дозволяє отримати багатий урожай солодких ягід. Розуміння особливостей росту малини допоможе вам правильно формувати кущі і зберегти їх здоров'я. Про це пише gazeta.ua.

Чому важлива обрізка?

Стимулює ріст нових пагонів: Видаляючи старі, відплодоносили пагони, ми звільняємо місце для молодих, які дадуть урожай наступного року.

Видаляючи старі, відплодоносили пагони, ми звільняємо місце для молодих, які дадуть урожай наступного року. Покращує освітлення і вентиляцію куща: Це запобігає розвитку хвороб і шкідників.

Це запобігає розвитку хвороб і шкідників. Збільшує розмір ягід: На молодих пагонах ягоди завжди більші і соковитіші.

Коли обрізати малину?

Найкращий час для обрізки – осінь, після збору врожаю. Саме в цей період легко відрізнити старі пагони від молодих.

Як правильно обрізати?

Видаліть всі дворічні пагони: Це ті, на яких у цьому році був урожай. Залиште 5-7 молодих пагонів: Саме вони дадуть урожай наступного року. Скоротіть довжину пагонів: Це стимулює кущення і формування нових пагонів. Видаліть хворі і пошкоджені пагони.

Осіння підживка:

Після обрізки важливо підживити малину калійними і фосфорними добривами. Калій зміцнює рослину і підвищує її зимостійкість, а фосфор сприяє розвитку кореневої системи.

Популярні добрива для малини:

Сульфат калію: покращує смак ягід і підвищує врожайність.

покращує смак ягід і підвищує врожайність. Суперфосфат: стимулює ріст коренів і цвітіння.

стимулює ріст коренів і цвітіння. Деревний попіл: природне добриво, багате на калій і мікроелементи.

Додаткові поради:

Мульчуйте грунт навколо кущів малини для збереження вологи і захисту від морозів.

Регулярно оглядайте рослини на наявність шкідників і хвороб.

Проводите профілактичні обробки від хвороб і шкідників.

Нагадаємо, що більшість людей обирає звичну червону малину. Хоч жовта зовсім не поступається своїй "колезі" у смакових якостях та плодючості. У матеріалі читайте про кілька сортів, які приноситимуть щедрий врожай.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!