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Яким овочам віддати перевагу для найбільшої користі здоров'ю
Що несуть в собі такого овочі та зелень?
Овочі містять корисні вітаміни, мінерали, харчові волокна, але деякі вирізняються своєю винятковою користю, як:
1. Шпинат
2. Кейл
3. Броколі
4. Мікрозелень
5. Спаржа
6. Цвітна капуста
7. Морква та інші.
Більшість овочів є низькокалорійними. Загалом, на енергетичну цінність впливає кількість води (чим більший її вміст – тим нижча калорійність), крохмалю і цукрів.
Денна норма овочів для дорослого має складати хоча б 200-300 г.
Памʼятайте, що овочі - це про насичення, засвоєння, повноцінність та здоров’я.