Яким має бути страховий стаж для виходу на пенсію в 2024 році

З 2024 року в Україні знову змінилися вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію. І чоловікам, і жінкам тепер потрібно мати на один рік більше стажу, щоб отримати пенсію в 60 років. Ця тенденція продовжиться до 2028 року.

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А ось вимога до стажу для виходу на пенсію в 65 років залишається незмінною - 15 років. Пам'ятайте, що чим більше років стажу ви маєте, тим більшою буде ваша пенсія. Тому подбайте про це заздалегідь. Детальніше про те, як розрахувати свій страховий стаж, читайте на сайті Пенсійного фонду України.

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Скільки ж років стажу потрібно мати, щоб вийти на пенсію в 2024 році?

60 років: 31 рік страхового стажу.

31 рік страхового стажу. 63 роки: 21 рік страхового стажу.

21 рік страхового стажу. 65 років: 15 років страхового стажу.

Важливо! Якщо до 65 років ви не набрали необхідного стажу, ви все одно будете отримувати державну допомогу.

Що буде далі?

Вимоги до стажу для виходу на пенсію в 60 років будуть поступово зростати протягом наступних років:

2025: 32 роки стажу.

32 роки стажу. 2026: 33 роки стажу.

33 роки стажу. 2027: 34 роки стажу.

34 роки стажу. 2028: 35 років стажу.

Вимоги до стажу для виходу на пенсію в 63 роки також збільшуватимуться:

2025: від 22 до 32 років стажу.

від 22 до 32 років стажу. 2026: від 23 до 33 років стажу.

від 23 до 33 років стажу. 2027: від 24 до 34 років стажу.

від 24 до 34 років стажу. 2028: від 25 до 35 років стажу.

Раніше ми повідомляли, що з 1 квітня 2024 року переглянуть розміри пенсій для працюючих пенсіонерів. Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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