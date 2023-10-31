Які речі не можна віддавати задарма, щоб не накликати біду та нещастя

Існують давні забобони, які переконують людей у тому, що деякі предмети, навіть якщо вони в ідеальному стані, не можна віддавати іншим людям. Вважається, що це може завдати лиха як тому, хто дарує предмет, так і тому, хто його приймає.

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Забобони є частиною культурного спадку і можуть здаватися суперечливими для багатьох, але вони все ще впливають на підходи людей до обміну речами та подарунками, пишуть Патріоти України.

Одяг та взуття: В цих забобонах стверджується, що речі переносять енергетику людини, яка їх носила. Тому деякі люди уникають віддавати свій одяг чи взуття іншим, боячись передати своє щастя та благополуччя. Вони переконані, що подарунки такого роду можуть "перенести" на іншу людину хвороби, біду та нещастя на енергетичному рівні. Коштовності та біжутерія: Забобони попереджають про небезпеку віддавати свої коштовності чи біжутерію, оскільки ці предмети також заведено вважати носіями енергетики власника. Спільні вірування попереджають, що віддавши свої прикраси, ви фактично передаєте частину свого добробуту. Годинники та рушники: Забороняється дарувати чи приймати годинники, оскільки ця дія може спричинити негаразди та проблеми зі здоров'ям, відповідно до вірувань. Рушники та годинники також довгий час розглядалися як символи сварок і розлук. Шкарпетки: За прикметою, дарування коханій людині шкарпеток асоціюється із розлукою, тому прихильники забобону уникають цього подарунку. Віник: Хоча в цей час віник вже не є популярним подарунком, наші предки вважали його символом сімейного благополуччя та достатку. Вірили, що віник накопичує енергетику оселі і може "вимести" щастя з дому.

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