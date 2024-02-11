Які квіти не можна дарувати коханим, щоб не зіпсувати стосунки

Хочете подарувати квіти коханій людині, але не знаєте, які вибрати? Звичайно, це лише прикмети, і не всі вірять у них. Але краще перестрахуватися і вибрати квіти, які не мають негативних асоціацій.

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Про те, які квіти не варто дарувати коханій людині, розповіли у виданні РадіоТрек. Даруйте квіти з любов'ю, і вони обов'язково порадують вашу кохану людину.

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Ось кілька квітів, яких краще уникати, щоб не наврочити:

Жовті квіти:

У деяких культурах жовтий колір символізує зраду або розлуку.

Не найкращий вибір для романтичного подарунка.

Чорні троянди:

Символ скорботи і жалоби.

Можуть викликати негативні емоції.

Помаранчеві лілії:

Символізують очікування.

Можуть бути неправильно витлумачені.

Білі хризантеми:

У багатьох культурах асоціюються з похоронами.

Можуть призвести до непорозумінь.

Герань:

Символ розставання і прощання.

Не найкращий вибір для коханої людини.

Ось кілька кращих варіантів:

Червоні троянди: символ любові та пристрасті.

символ любові та пристрасті. Півонії: символ багатства та щастя.

Бузок: символ ніжності та вірності.

символ ніжності та вірності. Гербери: символ радості та гарного настрою.

символ радості та гарного настрою. Ромашки: символ простоти та щирості.

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