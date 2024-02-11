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Які квіти не можна дарувати коханим, щоб не зіпсувати стосунки

Ігор Романько

Які квіти не можна дарувати на день всіх закоханих

Хочете подарувати квіти коханій людині, але не знаєте, які вибрати? Звичайно, це лише прикмети, і не всі вірять у них. Але краще перестрахуватися і вибрати квіти, які не мають негативних асоціацій.

Про те, які квіти не варто дарувати коханій людині, розповіли у виданні РадіоТрек. Даруйте квіти з любов'ю, і вони обов'язково порадують вашу кохану людину.

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Ось кілька квітів, яких краще уникати, щоб не наврочити:

Жовті квіти:

  • У деяких культурах жовтий колір символізує зраду або розлуку.
  • Не найкращий вибір для романтичного подарунка.

Чорні троянди:

  • Символ скорботи і жалоби.
  • Можуть викликати негативні емоції.

Помаранчеві лілії:

  • Символізують очікування.
  • Можуть бути неправильно витлумачені.

Білі хризантеми:

  • У багатьох культурах асоціюються з похоронами.
  • Можуть призвести до непорозумінь.

Герань:

  • Символ розставання і прощання.
  • Не найкращий вибір для коханої людини.

Ось кілька кращих варіантів:

  • Червоні троянди: символ любові та пристрасті.
  • Півонії: символ багатства та щастя.
  • Бузок: символ ніжності та вірності.
  • Гербери: символ радості та гарного настрою.
  • Ромашки: символ простоти та щирості.

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