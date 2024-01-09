Які кольори візуально витягують силует: 5 стильних варіантів

Багато людей вважають, що для того, щоб виглядати стрункіше, потрібно носити чорний одяг. Однак, стилісти стверджують, що існують й інші кольори, які можуть візуально витягнути фігуру.

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Про це пише ТСН.

Смарагдово-зелений

Цей колір має насичений, але спокійний відтінок, який притягує увагу до себе і відволікає від недоліків фігури. Смарагдовий добре виглядає як в однотонному вигляді, так і в поєднанні з нейтральними кольорами, такими як білий, чорний або сірий.

Червоний

Яскравий червоний колір також може візуально стрункішити фігуру. Однак, важливо звертати увагу на відтінок. Найкраще вибирати насичений, яскравий червоний, а не його більш м'які відтінки. Червоний одяг підходить для будь-якого випадку, від повсякденного до офіційного.

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Темно-синій

Темно-синій колір, так само як і чорний, має властивість зменшувати об'єм. Він добре виглядає на будь-якому типі шкіри і підходить як для повсякденного, так і для офіційного одягу.

Шоколадний

Шоколадний колір не такий темний і важкий, як чорний, тому він не робить фігуру занадто похмурою. Він добре виглядає в однотонному вигляді, а також у поєднанні з іншими кольорами, наприклад, білим, бежевим або золотим.

Яскравий рожевий

Яскравий рожевий колір може бути досить сміливим вибором, але він також може візуально стрункішити фігуру. Якщо ви не хочете носити однотонний рожевий, ви можете вибрати одяг з візерунками або принтом.

Нагадаємо, ми вже писали, який колір зістарює.

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