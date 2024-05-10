Які собаки найбільше гавкають: названо п'ять найгучніших порід

Відомо, що гавкіт деяких собак може бути досить пронизливим. Такий голос може слугувати ефективним засобом попередження, ніби жива охоронна система.

Ось чому корисно розуміти, які породи собак найчастіше його використовують. Про п'ять найгучніших порід чотирилапих улюбленців розповіли РБК-Україна.

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Цвергшнауцери – це інтелектуально розвинені собаки, які можуть виявляти підвищену галасливість, якщо їх добре не виховувати. Вони відомі своєю відданістю та стають вірними супутниками для господаря. Сибірські хаскі – це порода, яка пристосована до екстремальних морозів і використовується для санних перегонів. Вони вирізняються своєю активністю та гучністю, часто виючи замість гавкоту, що є характерною рисою для собак, що живуть у зграї. Самоїди – порода, яка має спільні риси з вовками, і вони реагують виттям на різноманітні звуки, що їх оточують. Австралійські вівчарки – надзвичайно розумні тварини, які в минулому були незамінними помічниками у веденні фермерського господарства, використовуючи свій гавкіт для управління стадом. Йоркшир-тер’єри – це сміливі та енергійні собаки, які мають тенденцію реагувати гавкотом на будь-які незвичні звуки або потенційні загрози.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав про вісім найспокійніших порід собак, з якими ніколи не буде клопоту.

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