Які рослини прикрасять паркан на дачі: 4 креативні ідеї

Всі ми знаємо, що паркан на дачі – це не просто огорожа, а й частина ландшафту. І якщо ви хочете, щоб ваш паркан був не лише функціональним, але й красивим, ось кілька ідей, які вам допоможуть.

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Експериментуйте, комбінуйте різні варіанти, і ваш паркан стане справжньою окрасою вашої дачі. Не забудьте врахувати особливості вашого клімату та ґрунту при виборі рослин, пише greenpost.

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1. Жива огорожа

Це чудовий спосіб "розчинити" паркан в ландшафті або приховати його частково. Ви можете посадити будь-які дерева або чагарники, які вам подобаються, але краще вибирати ті, які не виростають занадто високими.

2. Декоративні групи рослин

Якщо ваш паркан гарний, але нудний, ви можете посадити уздовж нього декоративні групи рослин. Це перетягне увагу на себе і відверне від монотонної стіни.

3. Плетисті рослини

Плетисті троянди, клематиси, жимолость, дівочий виноград - ці та інші рослини можуть перетворити ваш паркан на справжній витвір мистецтва.

4. Рослини у контейнерах

Це чудовий варіант, якщо ви не хочете нічого садити в землю. Ви можете просто поставити кашпо з квітами або деревами біля паркану, і він одразу ж заграє новими фарбами.

Нагадаємо, що голуби займають дахи, балкони та тераси. Вони не тільки галасливі, але й ще можуть залишити екскременти, наповнені бактеріями, грибками чи мікробами. Існують шість дієвих способів, які позбавлять цієї проблеми.

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