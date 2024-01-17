Довгий період росту: Які рослини слід сіяти на розсаду вже у січні

Досвідчені дачники знають, що для отримання влітку рясного врожаю овочів і зелені, вже на початку весни потрібно почати готувати розсаду. Однак деякі рослини рекомендують сіяти на розсаду вже в січні.

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Які рослини можна сіяти на розсаду в січні розповіли у виданні theLime. У січні рекомендується сіяти рослини з довгим періодом росту і ті, чиї насіння вимагають стратифікації.

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До першої категорії відносяться:

Кореневий селера . Необхідний період розвитку коренеплодів – приблизно 6 місяців. На момент висадки у ґрунт розсада має бути у віці 2,5 місяця, плюс ще кілька тижнів їй необхідно на проростання. Таким чином, якщо відрахувати 3 місяці від 1 травня, отримуємо дату посіву насіння – кінець січня.

. Необхідний період розвитку коренеплодів – приблизно 6 місяців. На момент висадки у ґрунт розсада має бути у віці 2,5 місяця, плюс ще кілька тижнів їй необхідно на проростання. Таким чином, якщо відрахувати 3 місяці від 1 травня, отримуємо дату посіву насіння – кінець січня. Садова суниця. Якщо ви плануєте отримати перші ягоди цього сезону, зайнятися посівом насіння потрібно в січні, а висадкою сіянців – навесні. Якщо ви зібралися садити кущики на грядку в літні місяці, для посіву насіння підійде березень, квітень або навіть травень. У цьому випадку ягід у поточному сезоні одержати не вдасться, але кущики добре вкоріняться та закладуть урожай наступного року.

До другої категорії відносяться:

Капуста . Для вирощування ранніх сортів капусти насіння потрібно сіяти в січні.

. Для вирощування ранніх сортів капусти насіння потрібно сіяти в січні. Спаржа . Спаржа – це багаторічна рослина, яка дає урожай протягом декількох років. Насіння спаржі потрібно сіяти в січні, щоб отримати розсаду до початку весни.

. Спаржа – це багаторічна рослина, яка дає урожай протягом декількох років. Насіння спаржі потрібно сіяти в січні, щоб отримати розсаду до початку весни. Редис. Редис – це швидкозростаюча рослина, яку можна сіяти на розсаду в січні для отримання раннього врожаю.

Місячний посівний календар на січень 2024 року

Сприятливі дні: 15-20, 24-25, 30

Несприятливі дні: 21-23

15-20 січня – сприятливі дні для вигонки зелені на підвіконні та посіву на розсаду у теплицях. Також у цей час можна переглянути насіння та необхідні матеріали для подальших посівів, перевірити стан інструментів.

21-23 січня – у ці дні не рекомендується займатися посівом та пересадкою рослин. Можна перевірити стан цибулин, кореневищ та бульб, що знаходяться на зимовому зберіганні. У разі виявлення гнилих екземплярів негайно відокремлюємо їх від здорового посадкового матеріалу.

24-25 січня – гарний час для прибирання ділянки в парнику від бур'янів, якщо вони з'явилися, також можна продовжувати доглядати вже посіяні рослини. Приділяємо час захисту майбутнього саду від можливих гризунів та різноманітних шкідників, розкладаючи отруту на території будинку чи саду.

26-29 січня – цей період вважається нейтральним, тому просто плануємо подальші кроки на наступний місяць. Готуємо список необхідних матеріалів та інструментів. Приділяємо увагу кімнатним рослинам: полив та боротьба зі шкідниками (за потреби).

30 січня – в цей сприятливий день займаємося посівом на розсаду селери та цибулі-порею. Можна також посіяти редис, редьку, капусту та спаржу.

31 січня – завершуємо останні роботи. Перевіряємо стан посівів та прибираємо непотрібні залишки насіння.

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