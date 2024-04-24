Які рослини найкраще посадити поруч із трояндами: корисні поради

При створенні приголомшливого трояндового саду вибір правильних рослин-супутників є важливим. UAportal розповідає детальніше про компаньйонів цих квітів.

Рослини-компаньйони для троянд

При посадці поруч з трояндами важливо враховувати рослини, які підкреслять красу троянд, а також принесуть їм додаткові переваги. Одним з чудових варіантів є лаванда, оскільки її аромат відлякує шкідників.

Ще один чудовий вибір – гвоздика, яка росте так само, як і троянди, і додає яскравих кольорів. Крім того, розгляньте можливість посадити поруч з трояндами котячу м'яту, оскільки вона не тільки приваблює корисних комах, але й діє як природний засіб для знищення бур'янів.

Трави поруч з трояндами

Висаджування трав як рослин-компаньйонів для троянд може принести користь обом рослинам. Однією з рекомендованих трав є чебрець, який не тільки додає саду приємного аромату, але й відлякує шкідників, які можуть шкодити трояндам.

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Інший гарний варіант – базилік, який відлякує попелицю і додає красивого різноманіття зелені. Крім того, подумайте про посадку розмарину поряд з трояндами, оскільки він посухостійкий і відомий своїм чудовим ароматом.

Багаторічні квіти

Одним з чудових варіантів є маргаритка, оскільки її яскравий колір і цвітіння створюють разючий контраст з витонченою формою троянд.

Також подумайте про посадку лілійників поруч з трояндами, оскільки їх різноманітні кольори і тривалий період цвітіння додадуть саду яскравості. Окрім того, висаджування ехінацеї може створити чудові кольорові сплески і привабити в сад комах-запилювачів, що також піде на користь трояндам.

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