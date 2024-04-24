Які пропорції кави та води потрібні, щоб зробити ідеальну каву: баристи розкрили секрет

Кава - це не просто ранковий напій, що бадьорить. Це цілий ритуал, який дарує заряд енергії та насолоду. Але щоб кава по-справжньому розкрила свій насичений смак та аромат, важливо знати секрети її приготування.

Сьогодні ми поділимося з вами золотим стандартом співвідношення кави та води, який допоможе вам приготувати ідеальний напій. Про це пише ТСН.

Співвідношення кави та води:

2 столові ложки меленої кави на 250 мл води. Це співвідношення вважається класичним і дає змогу отримати міцну, насичену каву з приємним смаком.

Це співвідношення вважається класичним і дає змогу отримати міцну, насичену каву з приємним смаком. Важливо: розміри ложок можуть відрізнятися, тому для точності рекомендується використовувати мірні ложки.

Для більш м'якого смаку: можна використовувати 1,5 столові ложки кави на 250 мл води.

можна використовувати 1,5 столові ложки кави на 250 мл води. Для більш міцної кави: можна використовувати 2,5 столові ложки кави на 250 мл води.

Читайте також: 5 шкідливих звичок любителів кави, які можуть вкоротити їм життя

Помел кави:

Для кавоварки: використовуйте середній помел.

використовуйте середній помел. Для турки: використовуйте тонкий помел.

Ступінь обсмажування кавового зерна:

Для зерен світлого обсмажування: використовуйте трохи більше води, ніж для темних.

використовуйте трохи більше води, ніж для темних. Для зерен темного обсмажування: використовуйте трохи менше води, ніж для світлого.

Додаткові поради:

Використовуйте свіжообсмажену каву.

Зберігайте каву в герметичному контейнері в прохолодному темному місці.

Не використовуйте окріп для заварювання кави. Ідеальна температура води - 90-96°C.

Не переварюйте каву.

Нагадаємо, ми вже писали, від чого слід відмовитись, щоб зробити каву кориснішою.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!