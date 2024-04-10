Які продукти не можна класти у блендер, щоб він не зламався

Блендер - незамінний помічник на кухні, але важливо знати, які продукти не можна в ньому подрібнювати, щоб він прослужив довго. Подрібнення деяких продуктів може негативно відобразитись на техніці або й зовсім вивести її з ладу.

Щоб блендер прослужив довго варто дотримуватись певних правил. Категорично заборонено подрібнювати в ньому занадто тверді або гарячі продукти. Про це пише Shuba.

Експерти склали список 6 продуктів, які небезпечні для вашого блендера:

Гарячі рідини та їжа:

Не кладіть в блендер гарячий суп або інші гарячі продукти. Це може призвести до поломки чаші або навіть опіків. Замість цього дайте їжі охолонути до кімнатної температури перед подрібненням.

Сухофрукти

Шкірка сухофруктів жорстка і липка, а це може пошкодити леза блендера. Краще замочіть сухофрукти перед подрібненням, щоб вони розм'якшилися.

Лід

Подрібнення льоду може затупити леза блендера. Для приготування смузі або коктейлів з льодом краще використовувати спеціальні функції блендера або подрібнити лід заздалегідь в ступці.

Горіхи

Горіхи тверді і можуть пошкодити леза блендера. Подрібнюйте горіхи невеликими порціями і використовуйте режим для подрібнення твердих продуктів.

Кавові зерна

Блендер не призначений для подрібнення кавових зерен.Це може призвести до поломки блендера або неякісного помелу кави. Для кращого результату використовуйте кавомолку.

М'ясо

Блендери не призначені для подрібнення м'яса. Це може призвести до поломки блендера або неякісного подрібнення м'яса. Для подрібнення м'яса використовуйте м'ясорубку.

Нагадаємо, ми вже писали про переваги та недоліки портативних блендерів.

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