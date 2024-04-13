Які звички варто набути, якщо хочете схуднути без дієт: поради дієтологів
Мрієте про підтягнуту фігуру, але не хочете сидіти на жорстких дієтах? Не проблема! Схуднути та покращити самопочуття можна й без виснажливих обмежень.
Зробіть ці прості кроки, і ви помітите, як ваше тіло стає стрункішим, а самопочуття – кращим. Порадами поділились на сайті espreso.tv.
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Ось 5 простих, але дієвих звичок, які допоможуть вам у цьому:
1. Сон - ваш союзник у схудненні:
- Недосип збиває режим роботи гормонів, що регулюють апетит, через що ви їсте більше, ніж потрібно.
- Дорослій людині для якісного сну потрібно 7-9 годин на добу.
- Під час сну організм спалює калорії, а ви відпочиваєте та набираєтеся сил для нового дня.
2. Склянка теплої води зранку:
- Вода наповнює шлунок, зменшуючи відчуття голоду, і покращує травлення.
- Тепла вода стимулює метаболізм, що сприяє спалюванню калорій.
- Випивайте склянку теплої води відразу після пробудження.
3. Рухайтесь більше:
- Не обов'язково годинами тренуватися в спортзалі.
- Почніть з малого: ходіть сходами замість ліфта, виходьте на одну зупинку раніше, гуляйте на свіжому повітрі.
- Чим більше ви рухаєтеся, тим більше калорій спалюєте.
4. Контролюйте порції:
- Не їжте з упаковки, використовуйте тарілки.
- Їжте повільно, ретельно пережовуючи їжу.
- Вибирайте маленькі тарілки, щоб їжі візуально здавалося більше.
5. Медитація для душевного спокою:
- Стрес негативно впливає на гормони, що регулюють апетит, через що ви можете переїдати.
- Медитація допомагає зменшити тривожність, покращити концентрацію та емоційний стан.
- Приділяйте медитації 10-15 хвилин щодня.
Пам'ятайте:
- Ці звички не дають миттєвого результату, але роблять ваше життя здоровішим і приємнішим.
- Не ставте перед собою нереальних цілей, поступово вводите нові звички у свій режим.
- Слухайте своє тіло, їжте те, що вам подобається, і насолоджуйтесь життям!
Додаткові поради:
- Ведіть щоденник харчування, щоб відстежувати, що ви їсте.
- Читайте етикетки продуктів, обирайте їжу з меншим вмістом жирів, цукру та солі.
- Готуйте їжу вдома з свіжих продуктів.
- Пийте достатньо води протягом дня.
- Висипайтеся.
- Знайдіть вид спорту, який вам подобається, і займайтеся ним регулярно.
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