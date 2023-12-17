Які предмети покласти під подушку, щоб вберегти себе від "лихого ока"

З давніх-давен люди вірили в силу оберегів, які можуть захистити від неприємностей, хвороб і зла. Одним з таких оберегів є предмети, які кладуть під ліжко.

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Про це пише РадіоТрек. Це лише деякі з оберегів, які можна покласти під ліжко. Вибір оберега залежить від ваших особистих уподобань і віри в силу магії.

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Сіль

Сіль вважається потужним оберегом, який захищає від "лихого ока", нечистої сили і хвороб. Наші предки вірили, що сіль має магічні властивості, які можуть відігнати нечисть і притягнути удачу.

Щоб захиститися від пристріту, під ліжко ставили блюдце з сіллю. Сіль змінювали щомісяця на молодий місяць.

Часник

Часник також вважається сильним оберегом від нечисті та "лихого ока". Наші предки вірили, що його гострий запах відлякує злих духів.

Щоб захистити оселю від зла, під ліжко клали головку часнику. А щоб позбутися безсоння, головку часнику клали під подушку.

Ніж

Ніж – це символ захисту від зла. Наші предки вірили, що його гострий клинок може розрізати енергетичні нитки, наведені на людину відьмами та магами.

Щоб захиститися від пристріту, під ліжко клали ніж. Ніж також служив оберегом від злих духів.

Мак

Мак – це символ достатку і захисту від зла. Наші предки вірили, що він здатний відігнати нечисть і притягнути удачу.

Щоб захистити оселю від негативу, під ліжко розсипали мак. Освячений мак особливо ефективний в якості оберега.

Свята вода

Свята вода – це один з найсильніших оберегів від хвороб і зла. Наші предки вірили, що вона має цілющі властивості і може захистити від будь-яких неприємностей.

Щоб захиститися від хвороб, під ліжко ставили пляшку зі святою водою. Вранці натщесерце потрібно випити ковток святої води.

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