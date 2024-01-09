Які предмети не можна ставити на холодильник: чому це заборонено

Чи знали ви, що не всі предмети можна ставити на холодильник? Оскільки це може вплинути на безпеку та безпосередньо на свіжість деяких продуктів.

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Про це повідомили в Reader's Digest. Спеціалісти поділилися неочевидним списком таких продуктів та предметів.

Хліб:

Хліб варто зберігати в хлібницях. Зберігання його на холодильнику призведе до скорочення терміну придатності.

Кулінарні книжки:

Зберігання кулінарних книг на холодильнику може призвести до пожежі, особливо коли прилад увімкнений. На додаток, вони можуть заблокувати вентиляцію холодильника, якщо впадуть за нього.

Побутова техніка:

Мікрохвильові печі, блендери, тостери та інші побутові прилади можуть впасти, коли відчиняються та зачиняються дверцята холодильника.

4. Печиво: Зберігання печива на холодильнику призводить до його швидшого висихання. Рекомендується використовувати для цього герметичні контейнери.

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5. Пластівці для сніданків: Коробки від пластівців можуть стати причиною пожежі, заблокувати вентиляцію холодильника або впасти.

6. Фрукти: Хоча більшість фруктів та овочів зазвичай зберігають в холодильнику, банани та авокадо краще залишити дозрівати при кімнатній температурі. Проте їхнє зберігання на холодильнику може призвести до швидшого псування фруктів.

7. Таці та тарілки:

Таці та тарілки не слід зберігати на холодильнику, оскільки вони можуть заблокувати вентиляцію, спричинивши неполадки в роботі холодильника.

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