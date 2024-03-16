Які породи собак люблять нищити речі господаря: топ 10 розбишак

Взуття, меблі, одяг – ніщо не встоїть перед зубами цих пухнастих бешкетників! Пам'ятайте, що деструктивна поведінка – це не завжди ознака поганого виховання. Іноді це просто спосіб собаки розслабитися, позбутися нудьги або тривоги.

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Зверніть увагу на потреби вашого улюбленця: Давайте йому достатньо фізичних навантажень, забезпечте його іграшками та жувальними ласощами та не залишайте його надовго на самоті. Зверніться до зоопсихолога, якщо проблема не зникає. З любов'ю та терпінням ви зможете допомогти вашому пухнастому другу позбутися звички все гризти, пише gazeta.ua.

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1. Лабрадор-ретривер: Ці милі й доброзичливі собаки обожнюють жувати. Ваші капці, зарядні пристрої, та навіть диван – все може стати жертвою їхньої деструктивної поведінки.

2. Чихуахуа: Незважаючи на крихітний розмір, ці песики можуть завдати чимало шкоди. Килими, одяг, меблі – все це може опинитися пошматованим, якщо чихуахуа буде нудно.

3. Ротвейлер: Ці потужні собаки зазвичай слухняні, але й вони не проти пожувати. Іноді це просто спосіб пізнавати світ, але тривога, стрес і нудьга можуть посилити проблему.

4. Бігль: Ці енергійні песики не переносять самотність. Якщо їх залишити надовго без нагляду, вони можуть не лише жувати все підряд, але й завивати та рити підлогу.

5. Німецький дог: Цуценята цієї породи особливо активні й обожнюють все гризти. З віком це зазвичай проходить, але на самоті їх краще не залишати.

6. Боксер: Якщо боксер не отримує достатньо фізичних навантажень, він може виплеснути свою енергію на ваші речі. Жувальні іграшки допоможуть захистити ваше взуття та меблі.

7. Далматин: Ці собаки потребують багато фізичних вправ. Якщо вони не отримують їх, то можуть розчаруватися й виражати свій протест, псуючи ваші речі.

8. Такса: Ці милі "сосисочки" можуть бути справжніми руйнівниками. Іноді вони жують все підряд, навіть після довгих прогулянок.

9. Бордер-коллі: Ці розумні собаки потребують багато "роботи". Якщо їм нема чим зайнятися, вони можуть розважатися, руйнуючи вашу вітальню.

10. Джек-рассел-тер'єр: Ці активні песики сприймають все навколо як іграшки. Найкращий спосіб вберегти свої речі – давати їм багато іграшок і регулярно з ними грати.

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