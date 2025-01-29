Які породи котів живуть довше: породисті чи дворові

Британські та тайванські вчені провели масштабне дослідження тривалості життя домашніх котів у Великій Британії, Японії та США. Дослідження показало, що найдовше живуть бірманські коти - в середньому 14,4 років, тоді як сфінкси мають найкоротшу тривалість життя - близько 6,7 років.

Метиси в середньому доживають до 11,9 років, сіамські коти - до 11,7, а перські - до 10,9 років. Про це пише Journal of Feline Medicine and Surgery.

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Науковці пояснюють, що коротша тривалість життя часто пов'язана з селекційним розведенням. Чистокровні породи мають підвищений ризик серцевих захворювань, проблем із зором та м'язової слабкості. Яскравий приклад - безшерсті сфінкси, які схильні до низки вроджених дефектів.

Дослідження також виявило, що коти-самці живуть в середньому на 16 місяців менше за самок, що може бути пов'язано з більшою схильністю до захворювань сечовивідних шляхів, участю в бійках та дорожньо-транспортних пригодах. Крім того, надмірна вага негативно впливає на тривалість життя котів. Вчені також відзначають, що на довголіття впливають такі фактори, як частота виходу на вулицю та місцеві практики евтаназії.

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