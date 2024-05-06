Які помилки в макіяжі старять: топ-6 невдалих варіантів

Макіяж – це чудовий інструмент, який може допомогти нам підкреслити свої сильні сторони та приховати недоліки. Однак, неграмотне використання косметики може мати зворотний ефект і візуально додати нам кілька років. Про це пише Главред.

Ось декілька помилок у макіяжі, яких слід уникати, щоб ваш образ сяяв молодістю та свіжістю:

Надмірна кількість пудри:

Товстий шар пудри не лише підкреслить зморшки та тьмяність шкіри, але й може закупорити пори.

Використовуйте пудру лише для фіксації макіяжу, наносячи її легким шаром за допомогою пухнастого пензля.

Віддайте перевагу прозорим пудрам, які не обтяжують макіяж.

Неправильний вибір помади:

Занадто темні або яскраві відтінки помади можуть візуально старити обличчя.

Для щоденного макіяжу обирайте помади нейтральних відтінків, близьких до природного кольору ваших губ.

Нюдова помада – це універсальний варіант, який підходить жінкам будь-якого віку.

Неправильна техніка нанесення тіней:

Нанесення тіней занадто близько до внутрішнього куточка ока візуально зменшує очі та додає віку.

Відмовтеся від занадто яскравих кольорів та блискіток у повсякденному макіяжі.

Не підводьте нижню повіку жирно та не тушуйте тіні в цій зоні занадто глибоко.

Надмірне контурування:

Неграмотне контурування, яке не відповідає вашому кольоротипу та формі обличчя, може зробити вас старше.

Пам'ятайте, що мета контурингу – підкреслити природні риси обличчя, а не створити маску.

Використовуйте бронзер та хайлайтер лише для легкого моделювання овалу обличчя.

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Неправильне нанесення рум'ян:

Нанесення рум'ян яскравою плямою по центру обличчя візуально його округляє та додає віку.

Розтушовуйте рум'яна від верхньої частини вилиць до скронь, підбираючи відтінок, близький до природного рум'янцю.

Відмовтеся від рум'ян з блискітками, якщо у вас не ідеально рівний тон шкіри.

Нехтування доглядом за шкірою:

Жоден макіяж не зможе приховати ознаки зневоднення, тьмяності та в'ялості шкіри.

Регулярно очищайте, зволожуйте та живіть шкіру обличчя відповідно до її типу та потреб.

Використовуйте сонцезахисний крем щодня, щоб захистити шкіру від фотостаріння.

Пам'ятайте, що макіяж має підкреслювати вашу природну красу, а не маскувати її. Використовуючи ці прості поради, ви зможете створити молодіжний та свіжий образ, який буде підкреслювати ваші сильні сторони.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити красивий макіяж.

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