Які народні прикмети свідчать про те, що вам "пороблено" на бідність та як цього позбутись

У народі завжди існувала віра в те, що деякі люди можуть завдати шкоди іншим, призводячи до фінансових труднощів. Існують певні ознаки, які, за народними прикметами, можуть свідчити про негативний вплив на матеріальний стан людини.

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Народні прикмети стверджують, що псування на гроші та злидні часто відбуваються на купюрах, які обмінюються між людьми під час боргових операцій. Щоб захистити себе, народ радить покладати гроші, наприклад, на стіл, а не передавати їх з рук в руки, пише РадіоТрек.

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Ось ще декілька ознак того, що вам "пороблено" на бідність:

Постійні великі крадіжки грошей і безглузді втрати фінансів. Ця ознака може свідчити про те, що людину оточують негативні енергії, що призводять до постійних матеріальних труднощів. Боргові "ями", з яких ніяк не вдається вибратися. Залежність від боргів та неможливість їх взяти під контроль можуть свідчити про можливий негативний вплив. Надмірне марнотратство. Якщо людина раптово стає витратною, це може бути наслідком зовнішнього впливу, зокрема, за народними прикметами. Банкрутство в бізнесі. Негативний вплив може проявлятися і у сфері підприємництва, призводячи до фінансових збитків. Апатія і відсутність бажання поліпшувати фінансовий стан. Якщо людина втрачає інтерес до удосконалення свого життя і забуває про фінансовий розвиток, це може бути наслідком негативного впливу.

Щоб уникнути можливого магічного впливу, радять записувати номери купюр перед позичанням грошей та перевіряти їх при отриманні боргу. Це може допомогти виявити можливі ознаки псування.

Також настійно рекомендується уникати підбирання грошей, чи купюр, знайдених на вулиці, особливо неподалік від свого дому, оскільки це може бути частиною чарівницького заговору, спрямованого проти вас.

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