Які чоловіки приваблюють жінок

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Ніщо не приваблює більше, ніж упевнений у собі чоловік. Не самовпевнений, а Впевнений у собі. Чоловік що знає чого хоче. Чоловік, який почувається господарем у своєму світі, тверезо оцінює свої сили та можливості, послідовно досягає того, чого хоче. Тільки з таким чоловіком жінка почувається у безпеці.

У сучасному світі жінки цінують у чоловікові інтелект та розум.

Сексологи стверджують, що чоловічий інтелект викликає у жінки сексуальний потяг. Не кажучи вже про те, що жінці із розумним чоловіком цікаво. Приваблює пристрасть до пізнання, чоловіче бажання відкривати собі нове, розуміти суть речей і подій. Розум, як інструмент володіння світом - ось що розбурхує жіночу уяву і захоплює.

Чоловік з високим інтелектом не тільки сексуальний та цікавий у спілкуванні, такий чоловік здатний розвиватися, працювати над собою та над стосунками. Такий чоловік здатний чути та слухати. А що жінці важливо, щоби її чули. Розуміли чи ні, це вже друге питання. Чули це важливіше.

Гумор. Чоловіки з гумором завжди вирізняються. Почуття гумору є важливим компонентом сексуальності, тісно пов'язаний з інтелектом.