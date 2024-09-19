Які чоловіки зраджують частіше: ТОП-3 знаки зодіаку за версією астрологів

Попри те, що тривалі стосунки між партнерами будуються на довірі і взаємоповазі, деякі чоловіки сприймають зраду як дещо саме собою зрозуміле. І хоча не варто зараховувати до зрадників усіх чоловіків цих знаків зодіаку, певні висновки варто зробити.

За словами астрологів, є кілька знаків зодіаку, чоловіки яких майже завжди піддаються спокусі позашлюбних стосунків. Будьте особливо обережні з цими хлопцями - вони можуть вам зрадити, пише видання Оdzadu .

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Овен

Чоловік, народжений під знаком Овна, відомий своєю імпульсивністю. Незважаючи на наявність стосунків, він може легко захопитися жінкою, яку зустрів уперше. Часто він не може втриматися від зради, оскільки негайно поринає у нові відносини, не задумуючись про наслідки чи думку оточуючих. Щоб втримати такого чоловіка, вам доведеться постійно виглядати привабливо та доглянуто. Якщо партнерка Овна з часом стає для нього занадто передбачуваною, він швидше за все шукатиме розваг на стороні.

Близнюки

Чоловік-Близнюк, навіть перебуваючи у стосунках, рідко прагне до довготривалих зобов'язань. Якщо йому стає нудно або він більше не зацікавлений, він легко знайде собі нову коханку. Перемикаючись з одних стосунків на інші, Близнюки особливо не переймаються почуттями партнерів. Він не любить рутину і прагне отримувати нові враження, часто шукаючи фізичної близькості. Приручити його майже неможливо – для цього йому потрібно самостійно зрозуміти, що така поведінка не є гармонічним життям.

Скорпіон

Чоловік-Скорпіон залишається вірним, якщо знайде ту саму, свою "долю". Але до цього моменту він може насолоджуватися іншими стосунками. Його палка натура часто втягує його у флірт та нові захоплення. Незважаючи на наявні стосунки, Скорпіон може шукати когось нового. Він завжди залишає у серці місце для тієї, яка зможе повністю завоювати його увагу та пристрасть.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи розповіли про знаки зодіаку, які найбільші егоїсти.

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