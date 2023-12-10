Які пільги передбачені для дружин учасників бойових дій: повний список

Учасники бойових дій та їхні сім'ї мають законом визначені пільги, які спрямовані на підтримку та полегшення їхнього соціального становища.

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Факти ICTV склали перелік вигід для членів сімей учасників бойових дій. Згідно із Сімейним кодексом України, до членів сім'ї учасників бойових дій включаються:

Непрацездатні батьки. Дружина (чоловік). Спільні неповнолітні діти (до 18 років). Повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства (I та II група) або особами з інвалідністю I групи. Особи, які перебувають під опікою або піклуванням пільговика та проживають разом з УБД.

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Основні комунальні пільги для членів сімей УБД включають знижки на комунальні послуги. Наприклад, для учасників бойових дій знижка становить 75%, а для осіб з інвалідністю – 100%. Для отримання цих пільг необхідно в довідці вказати склад сім'ї, включаючи непрацездатних батьків, дружину, неповнолітніх дітей та дітей з інвалідністю.

Серед інших пільг, передбачених законом України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", для членів сімей УБД встановлено право на:

Оздоровлення та відпочинок дітей учасників бойових дій.

Переведення на бюджетну форму навчання під час здобуття вищої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти на денній формі.

Безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках для дітей учасників бойових дій, що навчаються на денній формі.

Першочергові місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах за місцем проживання.

Соціальну стипендію для дітей-студентів УБД за відсутності заборгованості.

Зазначені пільги є важливим кроком у забезпеченні підтримки та допомоги учасникам бойових дій та їхнім родинам з боку держави.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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