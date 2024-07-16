Які кімнатні рослини приносять у дім щастя, а які - проблеми

Кімнатні рослини не лише прикрашають наш дім, але й, згідно з народними повір'ями, можуть впливати на нашу енергетику та життя. Чи є цьому наукове підтвердження? Давайте розберемося!

"Щасливі" рослини:

Драцена Сандеріана ("щасливий бамбук") : вірять, що вона притягує позитивну енергію та нейтралізує негатив. Догляд: невибаглива, може рости у воді або ґрунті.

: вірять, що вона притягує позитивну енергію та нейтралізує негатив. Догляд: невибаглива, може рости у воді або ґрунті. Спатіфілум ("жіноче щастя") : вважається, що допомагає жінці знайти щастя в особистому житті. Догляд: помірний, любить розсіяне світло та регулярний полив.

: вважається, що допомагає жінці знайти щастя в особистому житті. Догляд: помірний, любить розсіяне світло та регулярний полив. Антуріум ("чоловіче щастя"): вірять, що приносить щастя чоловікам. Догляд: вимогливий, потребує рясного поливу, тепла та яскравого світла.

Оксалис : кажуть, що може викликати почуття кохання. Догляд: нескладний, полив за мірою висихання ґрунту.

: кажуть, що може викликати почуття кохання. Догляд: нескладний, полив за мірою висихання ґрунту. Гібіскус : вірять, що розпалює пристрасть. Догляд: потребує багато сонця та регулярного поливу.

: вірять, що розпалює пристрасть. Догляд: потребує багато сонця та регулярного поливу. Авокадо : символізує сімейне щастя. Догляд: тепло, сонце, волога.

: символізує сімейне щастя. Догляд: тепло, сонце, волога. Фікус, хлорофітум, сенполія (узамбарська фіалка): вважаються, що дарують спокій та гармонію в родині. Догляд: невибагливі, не вимагають складного догляду.

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"Нещасливі" рослини:

Плющ : існує думка, що він "вампірить" енергію та може призвести до розлучень. Наукового підтвердження цьому немає. Догляд: невибагливий, любить розсіяне світло та регулярний полив.

: існує думка, що він "вампірить" енергію та може призвести до розлучень. Наукового підтвердження цьому немає. Догляд: невибагливий, любить розсіяне світло та регулярний полив. Кактуси: пов'язують з пияцтвом та втратою сексуальної пристрасті. Наукових доказів цьому немає. Догляд: залежить від виду, але загалом невибагливі.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не слід тримати вдома.

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