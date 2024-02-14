Які кімнатні рослини категорично не можна ставити поряд: знищують одна одну

Часто трапляється, що кімнатні квіти раптово починають хворіти і в'янути, незважаючи на належний догляд. У такому разі фахівці радять звернути увагу на сусідні рослини, адже вони можуть негативно впливати одна на одну. Розглянемо, які квіти краще не ставити поруч, щоб запобігти їх захворюванню.

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Про це пише ТСН.

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Несумісні кімнатні квіти

Фіалка та ароматичні квіти (горошок, конвалія) погано почуваються поруч, оскільки фіалка не переносить різкі запахи. Вони можуть спровокувати часті хвороби фіалки, а конвалія навіть призвести до її загибелі.

(горошок, конвалія) погано почуваються поруч, оскільки фіалка не переносить різкі запахи. Вони можуть спровокувати часті хвороби фіалки, а конвалія навіть призвести до її загибелі. Антуріум і спатифілум в народі називають відповідно "чоловічим" та "жіночим" щастям. Їх сусідство згубно впливає на ці рослини - бутони починають в'янути і опадати.

Каланхое, молочай та квітучі рослини (троянда, лілія) несумісні, оскільки перші активно поглинають повітря, а молочай ще й виділяє токсини. Тому рекомендується тримати молочай окремо.

та (троянда, лілія) несумісні, оскільки перші активно поглинають повітря, а молочай ще й виділяє токсини. Тому рекомендується тримати молочай окремо. Папороть погано росте і розвивається поруч з ароматними трояндами, фіалками, орхідеями тощо через непереносимість їхніх різких запахів.

погано росте і розвивається поруч з ароматними трояндами, фіалками, орхідеями тощо через непереносимість їхніх різких запахів. Кактуси теж краще ставити осторонь від пахучих квітів.

теж краще ставити осторонь від пахучих квітів. Орхідеї не варто розміщувати з каланхое, фікусом, драценою і бегонією, адже ці рослини можуть негативно впливати на розвиток орхідей.

Отже, для того щоб кімнатні квіти росли здоровими, потрібно обирати відповідних "сусідів" по підвіконню з урахуванням їхніх особливостей.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не слід тримати вдома.

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