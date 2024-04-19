Які кабачки найкраще ростуть у відкритому ґрунті та теплиці: городники назвали 14 сортів

Кабачки – це не лише корисний овоч, але й справжня кулінарна паличка-виручалочка. З них можна приготувати безліч смачних страв: супи, рагу, млинці, оладки, кабачкову ікру, варення та багато іншого

Щоб отримати рясний урожай кабачків, важливо правильно підібрати сорт, який найкраще підійде для вашого регіону та клімату. Про це пише ТСН.

Для відкритого ґрунту:

Кавілі F1 (Nunhems): ультраранній гібрид з вузько циліндричними плодами, стійкий до борошнистої роси.

ультраранній гібрид з вузько циліндричними плодами, стійкий до борошнистої роси. Ангеліна F1 (Syngenta): швидкостиглий кабачок з ідеально циліндричними плодами, стійкий до мозаїки та борошнистої роси.

швидкостиглий кабачок з ідеально циліндричними плодами, стійкий до мозаїки та борошнистої роси. Іскандер F1 (Seminis): стресостійкий сорт з світло-зеленими плодами, стійкий до посухи та хвороб.

Ленуца F1 (Semenaoptom): ранній гібрид, стійкий до борошнистої роси та бактеріозу.

ранній гібрид, стійкий до борошнистої роси та бактеріозу. Аспірант (Semenaoptom): ранній сорт для свіжого споживання та перероблення, стійкий до борошнистої роси.

ранній сорт для свіжого споживання та перероблення, стійкий до борошнистої роси. Грибовський 37 (Semenaoptom): ранній високоврожайний сорт, стійкий до багатьох захворювань.

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Для теплиць:

Атілла F1 (Lucky Seed): скоростиглий гібрид з тривалим плодоношенням, стійкий до механічних пошкоджень.

Ардендо 174 F1 (Enza Zaden): гібрид для вирощування плодів у теплицях навесні та відкритому ґрунті влітку, стійкий до грибних захворювань.

гібрид для вирощування плодів у теплицях навесні та відкритому ґрунті влітку, стійкий до грибних захворювань. Асма F1 (Clause): скоростиглий кущовий кабачок, стійкий до борошнистої роси.

скоростиглий кущовий кабачок, стійкий до борошнистої роси. Аделія F1: гібрид для вирощування в теплицях та відкритому ґрунті, стійкий до борошнистої роси, мозаїки та кільцевої плямистості.

гібрид для вирощування в теплицях та відкритому ґрунті, стійкий до борошнистої роси, мозаїки та кільцевої плямистості. Марселла F1 (Enza Zaden): середньоранній кабачок, стійкий до вірусних захворювань.

Універсальні сорти:

Теренум F1: ультраранній кабачок для консервування та ікри, стійкий до вірусів та борошнистої роси.

ультраранній кабачок для консервування та ікри, стійкий до вірусів та борошнистої роси. Арал F1 (Sakata): ультраранній гібрид, стійкий до вірусу жовтої мозаїки цукіні.

ультраранній гібрид, стійкий до вірусу жовтої мозаїки цукіні. Карізма F1 (Syngenta): ранній та продуктивний гібрид, стійкий до вірусів та борошнистої роси.

Нагадаємо, ми вже писали, як виростити кабачки у горщиках.

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