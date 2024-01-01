Які джинси будуть в моді у 2024 році: 4 трендові фасони

У наступному сезоні в моді будуть різноманітні моделі джинсів, що дозволить кожній модниці вибрати щось до смаку. Основним трендом залишаються широкі джинси.

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Про це пише Радіотрек.

Широкі джинси

Довгі джинси широкого крою залишаються в тренді і в 2024 році. Вони чудово поєднуються з об'ємним верхом, наприклад, з лонгслівами, светрами або водолазками. Зверху можна накинути коротку куртку або дублянку.

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Джинси з широкими підворотами

Джинси з широкими підворотами також будуть актуальні в новому сезоні. Їх можна купити в магазині або зробити самостійно. Носити такі джинси можна як з зручним взуттям, наприклад, з кросівками або кедами, так і з більш елегантним, наприклад, з ботильйонами на підборах.

Джинси кльош

Джинси кльош - це ще одна модель, яка буде в моді в 2024 році. Вони візуально подовжать ноги і зроблять силует більш струнким. Взимку джинси кльош можна поєднувати з гольфами, светрами, кардиганами та теплими пальтами або пуховиками.

Рвані джинси

Рвані джинси знову в тренді. Вони додадуть образу зухвалості та неординарності. Одягайте такі джинси з коротким светром або лонгслівом і утепленим взуттям, наприклад, з кросівками або грубими черевиками на тракторній підошві. Доповніть лук мінімалістичною сумкою та короткою курткою.

Нагадаємо, ми вже писали, з чим немодно носити пуховик та шубу.

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