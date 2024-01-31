Які десерти можна заморожувати: збережуться в ідеальному стані

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Якось розповідала вам, як заморожувати бісквіти. Сьогодні хочу поділитися своїм маленьким секретом (хоча, можливо, і не для всіх це секрет) - готові десерти теж можна заморожувати. А, іноді, навіть потрібно - наприклад, мусові торти.

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Часто случается, не хватает времени, чтобы приготовить сложные торты. Или же другая проблема – вдруг появилось несколько лишних кусков десерта... не выбрасывать же? Есть гениальное решение: морозилка. Она и время сэкономит, и десерты сохранит.

Расскажу, что и как замораживать и как правильно размораживать.

Что замораживать

• бисквитные/муссовые десерты

• десерты из песочного теста

• выпечку из слоеного теста

• заварное тесто (можно до выпечки, можно после)

• макарон

• дрожжевую выпечку.

Как замораживать

Замораживайте только полностью остывший десерт.

Перед заморозкой плотно оберните пищевой пленкой, в несколько слоев, чтобы не было доступа воздуха. Такой десерт как макарон можно поместить в контейнер, с плотно закрывающейся крышкой.

Хранить десерты в морозилке можно не больше 1-3-х месяцев, все зависит от состава десерта.

Как размораживать

Размораживайте обязательно через холодильник, чтобы происходила медленная разморозка.

Если десерт уже был разморожен, его не стоит замораживать повторно.

А вы замораживаете десерты? И какие?

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