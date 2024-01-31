Які десерти можна заморожувати: збережуться в ідеальному стані
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Якось розповідала вам, як заморожувати бісквіти. Сьогодні хочу поділитися своїм маленьким секретом (хоча, можливо, і не для всіх це секрет) - готові десерти теж можна заморожувати. А, іноді, навіть потрібно - наприклад, мусові торти.
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Часто случается, не хватает времени, чтобы приготовить сложные торты. Или же другая проблема – вдруг появилось несколько лишних кусков десерта... не выбрасывать же? Есть гениальное решение: морозилка. Она и время сэкономит, и десерты сохранит.
Расскажу, что и как замораживать и как правильно размораживать.
Что замораживать
• бисквитные/муссовые десерты
• десерты из песочного теста
• выпечку из слоеного теста
• заварное тесто (можно до выпечки, можно после)
• макарон
• дрожжевую выпечку.
Как замораживать
- Замораживайте только полностью остывший десерт.
- Перед заморозкой плотно оберните пищевой пленкой, в несколько слоев, чтобы не было доступа воздуха. Такой десерт как макарон можно поместить в контейнер, с плотно закрывающейся крышкой.
- Хранить десерты в морозилке можно не больше 1-3-х месяцев, все зависит от состава десерта.
Как размораживать
- Размораживайте обязательно через холодильник, чтобы происходила медленная разморозка.
- Если десерт уже был разморожен, его не стоит замораживать повторно.
А вы замораживаете десерты? И какие?