Які дерева біля оселі захищають від лиха, а які притягують біду: народні прикмети

Відомо, що наші предки вірили в силу природи. Вони вважали, що деякі дерева можуть захистити дім від лиха, притягти успіх та щастя, а інші – навпаки, накликати біду.

Пам'ятайте, що це лише народні прикмети. Найголовніше – вірити в добро і оточувати себе красою. Про це розповіли на сайті ТСН.

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Які дерева садити біля подвір'я, щоб жити в спокої та достатку?

Ось кілька порад:

Береза. Це потужний захисник. Її гілками в давнину захищали будинок, худобу та врожай. Щоб отримати заряд енергії, обійміть березу, але не садіть її на подвір'ї. Краще посадити її за межами подвір'я, а під деревом поставити лавочку.

Дуб. Символ могутності та влади. Деякі вважають, що він приносить добробут, інші – що може призвести до смерті чоловіка в родині. Дуб приймає лише сильних людей, тому його краще садити не на подвір'ї, а за парканом.

Символ могутності та влади. Деякі вважають, що він приносить добробут, інші – що може призвести до смерті чоловіка в родині. Дуб приймає лише сильних людей, тому його краще садити не на подвір'ї, а за парканом. Клен. Має цілющі властивості. Приносить довголіття, міцне здоров'я, любов і достаток. Його аура сприятлива для налагодження стосунків, несе спокій і впевненість.

Має цілющі властивості. Приносить довголіття, міцне здоров'я, любов і достаток. Його аура сприятлива для налагодження стосунків, несе спокій і впевненість. Ялина. Негативна енергетика – це міф. Ялина накопичує сили та енергію влітку, а взимку ділиться ними з людьми. Її можна обійняти, щоб зарядитися енергією.

Негативна енергетика – це міф. Ялина накопичує сили та енергію влітку, а взимку ділиться ними з людьми. Її можна обійняти, щоб зарядитися енергією. Осика. Прокляте дерево, але використовується як оберіг проти нечисті. Її не садять біля обійстя, щоб не накликати біду.

P.S.

Не забувайте доглядати за деревами, які ви посадили.

Створюйте мальовничі композиції, поєднуючи різні дерева та чагарники.

Насолоджуйтесь красою природи!

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав про способи виведення моху та лишайників з плодових дерев.

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