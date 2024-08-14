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Соціум

Які дерева треба обрізати до вересня, щоб рясно родили

Ціхоцька Марія

Які дерева треба обрізати до вересня, щоб рясно родили
Багато садівників традиційно обрізають плодові дерева навесні або восени.

Багато садівників традиційно обрізають плодові дерева навесні або восени. Однак, досвідчені садівники стверджують, що літня обрізка може бути не менш ефективною, а в деяких випадках навіть необхідною для отримання щедрого врожаю. Давайте розберемося, чому саме літня обрізка так важлива і які дерева найкраще піддаються цій процедурі. Про це пише ITV.

Чому літня обрізка корисна для дерев?

  • Стимулювання росту нових пагонів: Літня обрізка провокує активне зростання молодих пагонів, які встигнуть зміцніти до зими і закласти нові плодові бруньки.
  • Поліпшення освітлення крони: Видалення зайвих гілок сприяє кращому проникненню світла до внутрішніх частин крони, що позитивно впливає на процес фотосинтезу і зав'язування плодів.
  • Зменшення ризику захворювань: Обрізка допомагає поліпшити вентиляцію крони, що знижує ризик розвитку грибкових захворювань.
  • Формування крони: Літня обрізка дозволяє коригувати форму крони дерева, роблячи її більш компактною і зручною для догляду.

Які дерева можна обрізати влітку?

Найкраще відгукуються на літню обрізку такі плодові дерева, як:

  • Яблуня: Обрізка стимулює закладку плодових бруньок на наступний рік.
  • Груша: Літня обрізка допомагає збалансувати ріст вегетативних і генеративних пагонів.
  • Слива: Обрізка сприяє омолодженню дерева і збільшенню врожаю.
  • Персик: Літня обрізка необхідна для формування правильної крони і видалення пошкоджених гілок.
  • Алича: Обрізка допомагає зберегти компактність крони і полегшує збір врожаю.

Як правильно обрізати дерева влітку?

  • Видалення вовчків: Вовчки - це вертикально зростаючі пагони, які відбирають у плодових гілок поживні речовини. Їх потрібно видаляти повністю.
  • Проріджування крони: Видаляйте слабкі, хворі, пошкоджені гілки, а також гілки, що ростуть всередину крони.
  • Скорочення пагонів: Скорочуйте довгі пагони на 1/3 їхньої довжини.
  • Обробка зрізів: Після обрізки зрізи діаметром більше 1 см необхідно обробити садовим варом.

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Важливі нюанси:

  • Час обрізки: Найкращий час для літньої обрізки - середина літа, коли закінчиться активний ріст пагонів.
  • Інструменти: Використовуйте гострий секатор або садову пилу, щоб запобігти пошкодженню кори.
  • Погода: Обрізку проводьте в суху погоду, щоб рани на дереві швидше затягнулися.

Літня обрізка - це ефективний спосіб підвищити врожайність плодових дерев і поліпшити їх здоров'я. Однак, перед тим як приступити до обрізки, рекомендується проконсультуватися з досвідченим садівником або агрономом.

Нагадаємо, ми вже писали, які плодові дерева обов'язково треба обрізати наприкінці зими.

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