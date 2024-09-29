Які дерева категорично не можна обрізати восени, щоб не втратити врожай

Восени не всі дерева потребують обрізки. Деяким достатньо легкої санітарної обрізки, а інші взагалі краще залишити недоторканими. Розглянемо, які дерева не варто обрізати в осінній період. Про це пише Уніан.

Дерева, яким не рекомендується осіння обрізка

Ми вже обговорювали, які дерева і як правильно обрізати восени. Для решти ґрунтовну обрізку краще відкласти до весни. Це стосується наступних дерев:

вишня

черешня

абрикос

персик

Для цих дерев восени допустима лише легка санітарна обрізка, і то за умови їх міцності та здоров'я. Молоді та недавно посаджені дерева краще залишити без втручання.

Особливості обрізки вишні

Вишню можна обрізати з вересня до початку листопада. Орієнтуйтеся на стан дерева – воно має скинути листя, що свідчить про уповільнення сокоруху. Це зменшить стрес для дерева під час обрізки. Важливо завершити процес до настання морозів.

Що можна обрізати у вишні:

Сухі, хворі та пошкоджені гілки

Гілки, що ростуть всередину крони

Гілки, спрямовані донизу

Прикореневу поросль

Також можна видалити пагони на стовбурі, що перехрещуються, та вовчки. Формування крони краще відкласти на весну.

Читайте також: Як вилікувати квіти та зробити їх ще красивішими: неочікуваний лайфхак з пивом

Особливості обрізки абрикоса, персика та черешні

Для цих дерев застосовують схожу техніку осінньої обрізки. Оптимальний час – середина жовтня, але зважайте на погодні умови. Важливо, щоб сокорух у дереві вже сповільнився, але до заморозків залишалося 2-3 тижні.

Нагадаємо, раніше UAportlal розповідав, як правильно висаджувати троянди восени, щоб вони вкоренились до холодів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!