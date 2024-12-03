Які страви на столі у Новий Рік 2025 принесуть удачу

Новий 2025 рік за східним календарем буде проходити під заступництвом Зеленої Дерев'яної Змії - хитрої, підступної, але водночас витонченої та мудрої істоти, яка цінує вишуканість і якість у всьому, включаючи святковий стіл.

Готуючи новорічне частування, важливо дотримуватися певних правил, щоб догодити примхливій покровительці року. Насамперед, потрібно приділити особливу увагу овочевим стравам. Чим більше свіжої зелені та овочів буде на столі, тим краще. Можна приготувати класичний грецький салат або експериментувати з теплими салатами з баклажанами, помідорами та перцем. Цікавим варіантом стане грузинський салат "Глехурад", але важливо не перестаратися з прянощами. Про це пише Уніан.

Замість традиційного олів'є варто спробувати його варіації з куркою або створити зовсім новий салат, наприклад, "Гранатовий браслет" з куркою, грибами та чорносливом. Як альтернативу класичній "Шубі" можна подати салат "Курка під шубою".

Закуски теж мають бути легкими та елегантними. Підійдуть канапе з різноманітними начинками, овочеві брускети, рулетики з овочами або тарталетки. Можна приготувати закуски на шпажках та не забути про сирне асорті.

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Оскільки Змія - хижачка, м'ясні страви на столі обов'язкові. Перевагу слід надати нежирному м'ясу: курці, індичці або кролику. Можна приготувати печеню з курки, лазанью з курячим фаршем, курячі ніжки в духовці або стегенця в медовому соусі. Для любителів холодцю підійде варіант з курки.

Десерти мають бути легкими та не надто солодкими. Фруктовий салат або фруктове желе будуть найкращим вибором. Головне - не перевантажувати стіл великою кількістю страв, дотримуватися помірності та смакової гармонії.

Сервіруючи стіл, можна дотриматися концепції "змійки" у розташуванні страв - такий підхід напевно сподобається покровительці року. Не забувайте, що проста, корисна їжа завжди краща за складні вишукані страви.

Нагадаємо, які страви мають бути на столі у новорічну ніч, щоб весь рік вас супроводжувала удача.

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