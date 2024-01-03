Які аксесуари будуть в моді у 2024 році: три трендові варіанти

У новому сезоні в моді будуть яскраві та помітні аксесуари, які стануть завершальним штрихом будь-якого образу. Не бійтесь великих розмірів та яскравих деталей.

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Про це пише Радіотрек.

Акцентна каблучка

Каблучки продовжують залишатися одними з найпопулярніших аксесуарів. У 2024 році в тренді масивні каблучки з яскравими каменями або оригінальними формами. Такі прикраси стануть справжнім акцентом у вашому образі.

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Перли

Перли - це ще один тренд, який не втрачає своєї актуальності. У новому сезоні дизайнери пропонують носити перли різних форм та відтінків. Вони можуть стати чудовим доповненням як до офісного, так і до повсякденного образу.

Кафи

Кафи - це ще один тренд, який варто взяти на замітку. Ці сережки на одне вухо виглядають дуже ефектно та незвично. Вони стануть чудовим доповненням вечірнього образу.

Нагадаємо, ми вже писали, які елементи будуть в тренді у 2024 році.

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