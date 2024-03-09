Які 3 кімнатні рослини варто завести вдома, щоб позбутись негативу

Хочете покращити свою фінансову ситуацію? Не поспішайте одразу бігти за амулетами та талісманами! Існує більш зелений та приємний спосіб – кімнатні рослини, які, як вважають, приносять удачу та багатство.

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Кімнатні рослини – це не чарівні палички, але вони можуть стати вашими вірними союзниками на шляху до успіху. Доглядайте за ними з любов'ю, і вони обов'язково віддячать вам позитивною енергією та добробутом, пише РадіоТрек.

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1. Грошове дерево:

Цей товстий красень з м'ясистими листочками - справжня класика жанру.

Кажуть, він не лише притягує гроші, але й стимулює до нових звершень, допомагаючи досягти поставлених цілей.

Догляд за ним не складний, тож він підійде навіть для початківців.

2. Фікус:

Ця елегантна рослина з розкішним листям не лише радує око, але й очищає повітря.

Фікус створює атмосферу спокою та затишку, що сприятливо впливає на працездатність та прийняття рішень.

Завдяки своїм властивостям, він може допомогти вам чітко сформувати свої цілі та йти до їх втілення.

3. Кактус:

Ці колючі друзі не лише прикрашають інтер'єр, але й захищають ваш дім від негативної енергії.

Колючки кактуса символічно накопичують і відганяють все погане, що може заважати вашому успіху.

Догляд за кактусами дуже простий, тому вони підійдуть тим, хто не має багато вільного часу.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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