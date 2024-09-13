Яка порода собак є найрозумнішою: вчені вразили відповіддю

Нове дослідження фінських науковців змінило усталене уявлення про найрозумнішу породу собак. Бордер-коллі, яка довго вважалася неперевершеною за інтелектом, поступилася першістю бельгійській вівчарці малінуа.

Масштабний експеримент охопив понад 1000 собак 13 різних порід. Учасники проходили ряд випробувань на когнітивні здібності та поведінкові реакції. Завдання включали розпізнавання людських жестів, подолання перешкод та вирішення просторових головоломок. Про це пише t4.ua.

Малінуа продемонструвала найкращі результати, набравши 35 з 39 можливих балів. Бордер-коллі зайняла друге місце з 26 балами, а німецька вівчарка - третє з 25 балами.

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Дослідники пов'язують високий інтелект малінуа з їхнім походженням. Ця порода була виведена для випасання худоби, що вимагало швидкої реакції на команди, вміння самостійно приймати рішення та високого самоконтролю. Ці якості закріплювалися протягом поколінь, що зробило малінуа не лише розумними, але й надзвичайно працьовитими та витривалими собаками.

Це дослідження кидає виклик попереднім уявленням про інтелект собак і підкреслює унікальні здібності бельгійської вівчарки малінуа.

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